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    Manisa'da otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

    Kırkağaç ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybettiği otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.
    • DHA
    • 14.12.2020 - 03:28
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    Manisa'da otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı

     

    İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Kırkağaç ilçesi kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, Hayri A. yönetimindeki 34 RG 4000 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı.

    Otomobilin motor kısmından giren bariyer, bağaj kısmından çıktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Manisa da otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı #1

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından, sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Enes Erdem ve Oğuz Gargın Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Manisa da otomobil bariyerlere saplandı: 3 yaralı #3

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