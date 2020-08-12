Manisa'da otomobil dere yatağına düştü: 1 ölü

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Virajı alamayan otomobil, Manisa Akhisar-Balıkesir Sındırgı karayolu 20'nci kilometresinde dere yatağına uçtu. Ters dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesi istikametinden Manisa'nın Akhisar ilçesi istikametine seyir halinde olan otomobil sürücüsü virajı alamadı.

Sürücü, Başlamış Mahallesi Asarboğazı mevkisinde virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına yuvarlanarak düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Yol üzerinde aracı fark eden vatandaşlar olayı Jandarma güvenlik güçlerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler, sürücü Mehmet Coşgun’un (36) cansız bedeni ile karşılaştı.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yapılan incelemelerin ardından Mehmet Coşgun, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



