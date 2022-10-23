Manisa'da otomobil, minibüse çarptı: 4 yaralı

Turgutlu ilçesinde, aynı yönde ilerleyen otomobilin, önündeki şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobildeki 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa'da İzmir-Ankara karayolu üzerine Derbent Mahallesi girişinde Osman Yavuz'un kullandığı 35 FA 1954 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 50 yaşındaki Halil Korhan yönetimindeki 45 ZD 0914 plakalı şehir içi yolcu minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada otomobilde sıkışan 70 yaşındaki Iraz Kabadayı itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılırken, otomobil sürücüsü Osman Yavuz ile diğer yaralılar 70 yaşındaki Semiha Yıldız ve 55 yaşındaki Havva Yavuz ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Otomobil sürücüsü Osman Yavuz'un ağır yaralandığı kazada otomobildeki 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.