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    Manisa'da otomobil, tıra çarptı

    Ferit Özpolat yönetimindeki araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tıra çarptı. Yaşanan kazada; 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i Ukrayna uyruklu 2 kadın da ağır yaralandı.
    • 01.12.2022 - 19:57
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    Manisa'da otomobil, tıra çarptı

    Manisa'da İzmir- İstanbul Otoyolu'nun Saruhanlı- Akhisar bölümündeki 15'inci kilometresinde, saat 14.00 sıralarında, bir kaza meydana geldi.

    Ferit Özpolat yönetimindeki 07 ANZ 857 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, aynı yönde ilerleyen Ali Bozgeyik'in kullandığı 01 ADV 168 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.

    2 kişi hayatını kaybetti

    Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken, sürücü Ferit Özpolat ile araçtaki İzzet Özpolat (41) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

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    2 kadın da ağır yaralandı

    Ayrıca Ukrayna uyruklu Valerııa Surzhenko (29) ile henüz kimliği belirlenemeyen 1 kadın yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine; sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

    Durumu ağır olan 2 kadın, sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

    Tır şoförü gözaltında

    DHA'nın haberine göre; Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülürken, tır sürücüsü Ali Bozgeyik gözaltına aldı.

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