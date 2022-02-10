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- Manisa'da otomobili ile nehre düşen sürücü, yüzerek kurtuldu
Manisa'da otomobili ile nehre düşen sürücü, yüzerek kurtuldu
Gediz Nehri'ne düşen ve suya gömülen otomobilin sürücüsü, yüzerek karaya çıkmayı başardı. Yaralı olarak kazayı atlatan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 10.02.2022 - 15:54
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi'nde C.K'nin (25) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak Gediz Nehri'ne düştü.
Debisi yükselen nehirde gömülen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kıyıya yüzdü.
HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Sürücünün ihbarı sonrası olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
OTOMOBİL 5 SAATTE NEHİRDEN ÇIKARILDI
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dalgıçların desteğiyle yürüttüğü yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu otomobili nehirden çıkardı.