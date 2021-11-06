Manisa'da otomobiliyle takla atan sürücü vefat etti

Manisa'da otomobiliyle takla atan sürücü vefat etti

Aracının kontrolden çıkmasının ardından taklalar atan 32 yaşındaki sürücü, yaşamını yitirdi.

Saat 03.00 sıralarında Manisa'daki Ankara-İzmir kara yolu Valeks Kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Kula'dan İzmir yönüne giden Ramazan Karakuzu, kullandığı 45 V 0606 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.

TAKLA ATAN ARAÇTA YARALANDI

Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kazada Karakuzu yaralandı.

KURTARILAMADI

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Karakuzu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.













