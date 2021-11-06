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- Manisa'da otomobiliyle takla atan sürücü vefat etti
Manisa'da otomobiliyle takla atan sürücü vefat etti
Aracının kontrolden çıkmasının ardından taklalar atan 32 yaşındaki sürücü, yaşamını yitirdi.
- DHA
- 06.11.2021 - 17:21
Saat 03.00 sıralarında Manisa'daki Ankara-İzmir kara yolu Valeks Kavşağı yakınlarında trafik kazası meydana geldi.
Kula'dan İzmir yönüne giden Ramazan Karakuzu, kullandığı 45 V 0606 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti.
TAKLA ATAN ARAÇTA YARALANDI
Kontrolden çıkan otomobil savrularak takla attı. Kazada Karakuzu yaralandı.
KURTARILAMADI
Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Karakuzu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.