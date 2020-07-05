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    Manisa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

    Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaraladı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 05:48
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    Manisa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #1

    Saat 00.20 sıralarında Yunusemre ilçesinde, Yeni Menemen Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru seyreden Süleyman Emre Çelik (22) yönetimindeki motosiklet, Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı’nda Burcu B. (35) idaresindeki 34 BNK 123 plakalı Citroen marka otomobil ile çarpıştı.

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, motosiklet sürücüsü Süleyman Emre Çelik olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Burcu B. ve yolcu konumunda bulunan Necla B. ve Mahir B. yaralandı.

    Manisa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #2

    Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılardan Burcu B.’yi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine, Mahir B.’yi Manisa Şehir Hastanesine, Necla B.’yi ise özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Burcu B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #3

    Manisa’da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı #4

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