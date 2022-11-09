Manisa'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Kula'da kavşakta 2 otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler dahil 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa Kula'da saat 12.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolu Eşme kavşağında bir trafik kazası meydana geldi.

İzmir'den Uşak yönüne giden Ahmet Şahan'ın (72) kullandığı 66 LB 666 plakalı otomobil, ana yola kontrolsüz çıkmaya çalışan Cemil Çimen (68) yönetimindeki 64 AAY 277 plakalı otomobille çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Kazada sürücülerden Ahmet Şahan ve aracındaki Nejdet Kalelioğlu (59) ile diğer sürücü Cemil Çimen ve yanındaki Enginar Çimen (59) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda; sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılardan 1'inin durumu ağır

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Nejdet Kalelioğlu, ileri tetkik ve tedavisi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yol, çalışmaların ardından trafiğe açıldı

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara yolunun Uşak yönü, trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, bir süre ekipler tarafından kontrollü olarak sağlanıp, yeniden açıldı.

DHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

































