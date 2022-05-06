Yunusemre ilçesinde evinin bahçesinde oynarken kaybolan kız çocuğu için ekipler harekete geçti. İHA ile araması yapılan çocuk, 1 kilometre ileride duvar dibinde uyurken bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Zümral Efe isimli kız çocuğu, evlerinin bahçesinde oyun oynarken ortadan kayboldu.

Bir süre sonra kızlarının olmadığını fark eden aile, çocuklarına bakınıp bulamayınca durumu jandarmaya ihbar etti.

Ekipler geniş çaplı çalışma başlattı

İhbarın alınması ile birlikte ilk etapta Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığından 3 Asayiş Timi, 2 Trafik Timi, 3 JASAT Timi, Jandarma İz Takip Köpeği hemen olay bölgesine sevk edildi.

Manisa AFAD ve AKUT ekipleri ile beraber ortak arama çalışması başlatan ekiplere Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri de katıldı.

Evden 1 kilometre uzaklıkta uyurken bulundu

Kaybolan küçük kızın bulunması için bölgede İHA (İnsansız Hava Aracı) da kullanılması için irtibata geçildi. Küçük kız, bölgede arama çalışmalarına katılan JASAT Timi tarafından saat: 22.30 sıralarında evinden yaklaşık olarak 1 kilometre uzaklıkta bir duvarın kenarında uyurken bulunarak ailesine teslim edildi.

Manisa'da oynarken kaybolan çocuk duvar kenarında uyurken bulundu VİDEO



Aile rahat bir nefes aldı

Oldukça korkan aile bireyleri kızlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşarken baba Tahir Efe (42), başta jandarma olmak üzere evlatlarını sağ salim bularak getiren tüm ekiplere teşekkür etti.

Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.