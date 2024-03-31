Manisa'da oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Alaşehir ilçesinde mahalli idareler seçimlerinde sandığa oyunu attıktan sonra kalp krizi geçiren yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA

Sandık başından üzücü haber geldi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Celal Şükrü Sayınsoy İlkokulunda Hasan Çay isimli vatandaş 1087 Nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra rahatsızlandı.

Çay burada sandık görevlisi Cafer Saban’a 'Cafer' diye seslenerek yere düştü.

Hastaneye kaldırıldı

Yaşlı adamın yere yığılmasıyla okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Hasan Çay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi’nde oturan Hasan Çay’ın çiftçilik yaptığı ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.

"Arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış"

Hasan Çay’ın yeğeni Mustafa Çay, "Beraber oy kullanmaya gittik, o ayrı ben ayrı sandıklarda oy kullandık. Ben eve döndüm, arkamdan haber geldi, rahatsızlanmış" dedi.

"En son 'Cafer' dedi"

Olayın tanığı sandık görevlisi Cafer Saban, "Oyunu kullandı, imzasını attı, rahatsızlanınca oturdu. En son 'Cafer' dedi ve kendini kaybetti. Ambulans çağırdık ambulansla hastaneye kaldırıldı" diyerek yaşlı adamın en son kendi adını seslendiğini söyledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)