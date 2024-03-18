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Manisa'da palalı ve satırlı kavga kameraya yansıdı

Manisa'da palalı ve satırlı kavga kameraya yansıdı Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın kamera görüntüsü ortaya çıktı.