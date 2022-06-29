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    Manisa'da petrol bulunan araziye arama ruhsatı verildi

    Zeytin bahçesine sondaj yaptıran Mustafa Yüksel'in arazisinde petrol bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında 15 bin 154 hektarlık alana 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi.
    • 29.06.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 12:05
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    Manisa'da petrol bulunan araziye arama ruhsatı verildi

    Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde zeytin bahçesi bulunan Mustafa Yüksel, 28 Mayıs'ta arazisinde su bulmak için sondaj yaptırdı.

    204 metreden açılan sondajdan yanıcı siyah madde çıkarken Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bölgede inceleme yaptı.

    TPAO yetkilileri tarafından alınan numunelerin yüzde 6’sının petrol, yüzde 94’ünün su olarak açıklanması üzerine bölgede heyecan yaşandı.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin sayısında yayınlandı.

    Arama ruhsatı verildi

    Buna göre, TPAO'ya Manisa'da karadaki 15 bin 154 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

    Manisa'da petrol bulunan araziye arama ruhsatı verildi ViDEO

    Manisa da petrol bulunan araziye arama ruhsatı verildi #1

    Mustafa Yüksel, açıklamalarda bulundu

    Arazi sahibi Mustafa Yüksel, alandaki çalışmaların kısa sürede başlayacağını düşündüklerini ve çok heyecanlı olduklarını belirtti.

    "Bahçelerimizi sulama amacıyla sondaj yaptığımız için su bulmayı bekledik"

    İHA'nın haberine göre; açıklamalarda bulunan Mustafa Yüksel, "Zeytin ve badem bahçelerimizi sulamak amacıyla açtığımız sondaj kuyusundan siyah bir maddeye rastladık. Kokusu petrol gibiydi. Denememizde maddenin yanıcı olduğunu fark ettik.

    TPAO yetkilileri maddeden numune aldı ve bunun neticesinde maddenin yüzde 6’sının kaliteli petrol olduğu anlaşıldı. TPAO’ya 5 yıl süreyle ruhsat verildi. Çalışmalarla ilgili işlemlerin devam ettiğini duyduk.

    En kısa zamanda çalışmaların başlayacağını düşünüyoruz. Biz çok heyecanlıyız. Bahçelerimizi sulama amacıyla sondaj yaptığımız için su bulmayı bekledik.

    Siyah sıvı çıkınca karamsarlığa düştük çünkü petrol olduğunu anlamadık. Petrol olduğu anlaşıldığından dolayı büyük bir heyecan var. İnşallah çok güzel bir sonuç elde ederiz. Devletimiz, milletimiz için inşallah hayırlı olur." dedi.

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