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- Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 12.10.2020 - 09:15
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Ayhan A. yönetimindeki 45 AAK 51 plakalı pikap, İngolstadt Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Furkan A. idaresindeki 35 JD 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
7 YARALI
Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerden Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.