Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Manisa'da pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Ayhan A. yönetimindeki 45 AAK 51 plakalı pikap, İngolstadt Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta Furkan A. idaresindeki 35 JD 675 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

7 YARALI

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrilirken, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerden Ayhan A. ile hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.