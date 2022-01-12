Dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Özel bir güvenlik görevlisi, motosikletli şahsı tekme atarak düşürdü.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Ocak'ta saat 22.50'de Şehzadeler ilçesi İzmir Caddesi Sultan Kavşağı'nda, toplu taşıma araç ve sürücülerine yönelik denetim ile sürücülere alkol muayenesi için uygulama yaptı.

Uygulama sırasında polislerin dur ihtarına uymayan Sude Y. Isimli bir motosiklet sürücüsü, erkek arkadaşı Ramazan Ö. İle kaçmaya başladı.

Bir süre sonra Sude Y., motosikleti durdurup indi. Ramazan Ö. ise motosikletle kaçmayı sürdürdü.

TEKME ATIP DEVİRDİ

Bu sırada olay yerinin yakınından geçen ve şüphelilerin peşine düşen polisleri gören bir özel güvenlik görevlisi, Ramazan Ö.'nün kullandığı motosikleti tekme atarak devirdi. Bu sırada yetişen polisler, tabancalarını Ramazan Ö.'ye doğrultu.

Manisa’da polisten kaçan motosikletliyi, tekme atıp düşürdü ViDEO

TAKVİYE EKİP SEVK EDİLDİ

Yakalanan Ramazan Ö., yerden kalkınca kendisini düşüren özel güvenlik görevlisi ile tartışmaya başladı. Ramazan Ö., bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, tekrar Ramazan Ö.'nün peşine düştü. Ramazan Ö., takip sonucu takviye olarak gelen polis ekiplerinin de desteğiyle yakalandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikleti kullanan Sude Y.'nin ehliyetinin olmadığı, bu nedenle de dur ihtarına uymayıp kaçtıkları belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şüphelilerden Sude Y.'ye ehliyetsiz motosiklet kullanmak, dur ihtarına uymamak, kask takmamak suçlarından toplam 4 bin 297 TL, Ramazan Ö.'ye ise belgesiz olarak araç kullandırmaktan 3 bin 674 TL idari para cezası kesildi.