Manisa'da pompalı tüfek dehşeti: Evinde öldürüldü

DHA
Manisa'da dehşet bir olay yaşandı.
Sarıgöl ilçesinde meydana gelen olayda bir tavuk çiftliğinde çalışan 49 yaşındaki Ramazan Tığıkoğlu ille evine gelen A.Y. arasında tartışma başladı.
Tartışma çığırından çıktı
Bilinmeyen nedenle başlayan tartışma hararetlenerek kavgaya dönüştü.
A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle Tıkıroğlu'na art arda ateş etti.
Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Tıkıroğlu, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla kaldırıldığı Sarıgöl Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayın ardından kaçan A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.