Manisa'da pompalı tüfekli cinayette baba- oğul tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Melih Koç'un pompalı tüfekle öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan Veysel Karaman ile oğlu Fevzi Karaman tutuklandı.

Dün saat 18.00 sıralarında Menderes Mahallesi Sarıkız sokakta meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan Melih Koç ile Fevzi Karaman ve babası Veysel Karaman arasında tartışma çıktı.

POMPALI TÜFEKLE VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Veysel Karaman pompalı tüfekle Melih Koç'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Melih Koç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Melih Koç Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Melih Koç yaşamını yitirdi.

BABA-OĞUL TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’nda yapılan otopsinin ardından Koç’un cenazesi bugün Sarıgöl İlçesi Bereketli Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri baba Veysel Karaman ile oğlu Fevzi Karaman'ı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuklanarak cezaevine gönderildi.