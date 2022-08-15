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    Manisa'da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı

    Yunusemre ilçesindeki raylardan yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Nihat Oğuz, trenin çarpması sonucu yaşamı yitirdi. Gencin ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi.
    • 15.08.2022 - 05:10
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    Manisa'da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde bir kaza yaşandı.

    Horozköy tren yolu üzerindeki raylardan yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Nihat Oğuz’a, İzmir- Ankara seferini yapmakta olan yolcu treni çarptı.

    Nihat Oğuz öldü

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde trenin altında kalan Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Cansız beden morga kaldırıldı

    Oğuz'un ayakkabılarının rayların dışına fırladığı görülürken, kaza yerine gelen ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

    Talihsiz gencin cenazesi, savcı ve polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İnceleme başlatıldı

    DHA'nın haberine göre; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Manisa da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı #1

    Manisa da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı #2

    Manisa da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı #3

    Manisa da raylardan yolun karşısına geçmek isterken tren çarptı #4


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