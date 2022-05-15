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    Manisa'da şadırvanda silahlı saldırı: 1 ölü

    Cami bahçesinde poğaça yediği sırada başından silahla vurulan İlkay Kaplan, hayatını kaybetti.
    • 15.05.2022 - 14:08
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    Manisa'da şadırvanda silahlı saldırı: 1 ölü

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı tarihi Çeşnigir Camii'nde şadırvan kısmındaki bankta oturan 33 yaşındaki İlkay Kaplan, poğaça yediği esnada silahlı saldırıya uğradı.

    5 kurşunun hedefi olan Kaplan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Katili aranıyor

    Saldırgan cinayet sonrası kayıplara karıştı. Polis şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.  Cinayet yerinde Kaplan'ın fırından aldığı poğaçalar kalırken, Kaplan'ın 2017 yılında da intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

    İHA'nın haberine göre Kaplan'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Manisa da şadırvanda silahlı saldırı: 1 ölü #1

    Manisa da şadırvanda silahlı saldırı: 1 ölü #2

    Manisa da şadırvanda silahlı saldırı: 1 ölü #3


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