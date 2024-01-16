Manisa'yı sağanak yağış vurdu...
Dün akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, derelerin debilerinin yükselmesine neden oldu.
Şehzadeler ilçesindeki kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Sarma Çayı Köprüsü ise saat 10.00 sıralarında heyelan sonucu çöktü.
Bölgede jandarma ve AFAD ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak, yolu trafiğe kapattı.
Sarma Çayı'nın debisinin yüksek olması nedeniyle herhangi bir çalışma başlatılamazken jandarma ekipleri, yolu araç trafiğine kapatarak sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
istinat duvarı çöktü
Manisa’nın Spil Dağı'ndan aldığı kaynak suyunu Gediz Nehri’ne taşıyan Çaybaşı Deresi'nin de debisinin artması nedeniyle Osmanlı döneminde yapılan dere ıslah çalışmalarına ilaveten sonradan yapılan istinat duvarlarının bir kısmı, heyelan sonucu göçtü.
Yolun altında büyük bir boşluk oluşurken, bölgede çalışma yapan belediye ekipleri heyelan olan kısmı bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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