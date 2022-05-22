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Manisa'da sağdıçlardan damada görülmemiş şaka

Manisa'da sağdıçlardan damada görülmemiş şaka

İple araba çeken damat, daha sonra baklava, ardından da acı biber yedi. Bir de üstüne suyla ıslatılan damat, "Yandım. Düğün zor iş" diyerek arkadaşlarına sitem etti.