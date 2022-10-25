Manisa’da ekmek aldıktan sonra evine gittiği sırada sokak köpeğinin kovaladığı 7 yaşındaki çocuk, yoldan geçen bir otomobilin altında kalarak ağır yaralandı.

Başıboş sokak köpeği sorunu can yakmaya devam ediyor.

Son olarak Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün akşam saatlerinde fırından ekmek almaya giden 7 yaşındaki E.K eve girerken sahipsiz bir köpek tarafından kovalandı.

Panikleyen çocuk yolun karşısına geçmek için koşarken, yoldan geçen pikap çarptı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla önce Merkezefendi Devlet Hastanesine, daha sonra da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Çocuğun yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor.

"7 ay önce büyük oğlumu ısırmıştı"

Baba Yücel K. yaptığı açıklamada, sokaklarda sahipsiz köpeklerin fazlalığından şikayet ederek şunları söyledi: "Bu sahipsiz köpekler 7 ay önce büyük oğlumu ısırmıştı. Dün de küçük oğlum kovalandı. O panikle oğlum ne yapacağını şaşırıp yola atladı. Yoldan geçen araba da oğluma çarptı. Oğlum beyin kanaması geçirdi, akciğer kanaması geçirdi, yoğun bakımda."

Aile şoförden şikayetçi olmadı

Araç sürücüsünden şikayetçi olmadıklarını belirten Yücel K, bölgedeki sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istedi.

O anlar kayıt altına alındı

AA'nın haberine göre, köpeğin çocuğu kovalaması ve pikabın çarpma anı, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Manisa'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğu pikap çarptı VİDEO

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