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    Manisa'da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı

    kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. ve Yusuf K.'nın 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.
    • DHA
    • 06.02.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 16:27
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    Manisa'da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı

    Manisa'da, kendilerini emlakçı olarak tanıtan Mustafa S. ve Yusuf K.’nin, Ankara, Balıkesir ve Karabük illerinde, başkalarına ait arazileri sahte kimlik çıkararak, sattıkları iddia edildi.

    1 MİLYONLUK VURGUN

    Bu yöntemle 1 milyon TL'lik dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, son olarak Tekirdağ'daki Yılmaz Çetin'e ait arsayı, aynı yöntemle 300 bin TL'ye Tekirdağ'da yaşayan Bahri Şengör'e satmak istedi.

    SUÇÜSTÜ YAPILDI

    Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir takibe aldığı şüpheliler, Manisa'ya çağırdıkları Şengör'e noterde satışı yapacakları sırada suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Şüphelilerin üzerinde, 'Yılmaz Çetin' adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyet ele geçirildi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, 'Resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

    Manisa da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı #1


    Manisa da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı #2

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