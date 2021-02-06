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Manisa'da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı

Manisa'da sahte emlakçılar 1 milyonluk vurgun yaptı

kendilerini emlakçı olarak tanıtıp, başkalarına ait arazileri sahte kimlik ile sattığı belirlenen Mustafa S. ve Yusuf K.'nın 3 ilde toplam 1 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.