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    Manisa'da sahte polisler, polise yakalandı

    İlçede sokak sokak gezerek, kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli gerçek polisler tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 15:32
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    Manisa'da sahte polisler, polise yakalandı

    Manisa'da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçede sokak sokak gezerek kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin olduğu ihbarını aldı.

    Asayiş ekipleri yapılan ihbarları değerlendirerek, kendilerini polis olarak tanıtan F.K. (28) ve V.B.Ç.’yi (28) ikametlerinde yakaladı.

    SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

    Yakalanan şahıslarla birlikte 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte polislerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Manisa da sahte polisler, polise yakalandı #1

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