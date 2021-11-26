Manisa'da sahte polisler, polise yakalandı

İlçede sokak sokak gezerek, kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli gerçek polisler tarafından yakalandı.

Manisa'da Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçede sokak sokak gezerek kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin olduğu ihbarını aldı.

Asayiş ekipleri yapılan ihbarları değerlendirerek, kendilerini polis olarak tanıtan F.K. (28) ve V.B.Ç.’yi (28) ikametlerinde yakaladı.

SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahıslarla birlikte 3 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sahte polislerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.