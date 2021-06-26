Manisa'da serinlemek için gölete giren kadın boğuldu

Serpil Dayan, erkek arkadaşı ile serinlemek için gölete girdi. Suda kaybolan genç kadının arama sonucunda cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Çakırca Ali Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Halil Çetin, arkadaşı Serpil Dayan ile Avşar Barajı'na gitti.

Piknik yapmaya gelen ikili serinlemek için gölete girdi. Kıyıdan uzaklaşan Serpil Dayan, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

"BENİ KURTAR"

Dayan, erkek arkadaşı Çetin'e "İyi yüzme bilmiyorum. Beni kurtar" diyerek, yardım istedi.

Çetin, kız arkadaşını kurtarmaya çalışmasına rağmen, çabası yetersiz kaldı.

Genç kadın, suda kayboldu.

Çetin, kıyıya çıkıp cep telefonundan 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.

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GENÇ KADIN BULUNAMADI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin kıyıdan yaptıkları aramada Dayan'a ulaşılamadı.

Gölette arama yapılması için Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Su altı Ekibi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube'den dalgıç ekibi istendi.





"YÜZERKEN KAYBOLDU"

Olayı haber alarak gölete gelen Halil Çetin'in annesi Elif Çetin, "Biz Çakırca Ali Mahallesi'nde bir yakınımızın mevlidindeydik.

Halil, telefon edip, 'Biz baraja gelmiştik, Serpil, gölette yüzerken suda kayboldu' dedi. Hemen yardıma geldik." dedi.





CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından Serpil Dayan'ın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Serpil Dayan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, erkek arkadaşı Halil Ç. gözaltına alındı.

Jandarma, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.