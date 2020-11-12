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    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

    23 yaşındaki sürücünün can verdiği kaza sonrası polis ekipleri soruşturma başlatırken, tır şoförü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 14:58
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 15:12
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    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

    Manisa’nın Salihli ilçesinden Kula yönüne giden 23 yaşındaki Ramazan Sola'nın kullandığı 45 RT 727 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapınca, İzmir-Ankara karayolu Demirci Kavşağı'nda karşı yönden gelen Ferhat N. (50) yönetimindeki 06 FL 4993 plakalı tıra çarptı.

    HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Otomobil sürücüsü Sola, yaralandı. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Sola, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Kazanın ardından tır şoförü Ferhat N. gözaltına alınırken, polis soruşturma başlattı.

    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü #1

    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü #2

    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü #3

    Manisa’da şerit ihlali yapıp, tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü #4

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