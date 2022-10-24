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Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5'i öğrenci 6 yaralı

Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5'i öğrenci 6 yaralı

Servis minibüsünün şarampole düştüğü kazada şoför ile 5 öğrenci yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.