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    Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5'i öğrenci 6 yaralı

    Servis minibüsünün şarampole düştüğü kazada şoför ile 5 öğrenci yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 24.10.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:46
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    Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5'i öğrenci 6 yaralı

    Manisa’da şoför Mehmet Uysal (55), Menderes Mahallesi'ndeki Alaşehir Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nun 14 öğrencisini, saat 16.00 sıralarında 45 AIA 866 plakalı servis minibüsü ile alıp, Narlıdere Mahallesi'ndeki evlerine götürmek üzere yola çıktı.

    Frene fazla bastı

    Alaşehir-Sarıgöl kara yoluna geldiklerinde Uysal, iddiaya göre, önündeki aracın aniden durması üzerine çarpmamak için frene fazla basınca, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan minibüs, savrulup, karşı şeride geçerek 5 metre yükseklikten yol kenarındaki üzüm bağına düştü.

    Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5 i öğrenci 6 yaralı #1

    5’i öğrenci 6 yaralı

    Kazada, ön kısmı bağdaki asmalara çarparak duran minibüsün şoförü Uysal ile taşıdığı 14 öğrenciden Zehra Çakmak (6), Zeynep Çakmak (9), Berat Kayaslan (7), İbrahim Kayaslan (9)  ve Kerim Saka (9) yaralandı.

    Diğer 9 öğrenci ise kazayı yara almadan atlattı.

    Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5 i öğrenci 6 yaralı #2

    Hayati tehlikeleri yok

    Yaralanan öğrenciler, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

    DHA’nın haberine göre jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa’da servis minibüsü şarampole düştü: 5 i öğrenci 6 yaralı #3


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