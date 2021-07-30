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    Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

    Motor kısmından alev alan otomobil, yanarak hurdaya döndü. Aracı durdurarak, kendini dışarı atan sürücü canını zor kurtardı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri geldi.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 17:06
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    Manisa'da seyir halindeki otomobil yandı

    Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde, İzmir-İstanbul yolunda seyir halinde olan Z.T.idaresindeki 48 AEP 177 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.

    Motor kısmından alev alan otomobil yanmaya başladı.

    SÜRÜCÜ CANINI ZOR KURTARDI

    Aracı durdurarak kendini dışarı atan sürücü, durumu itfaiye ekiplerin bildirdi.

    Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

    Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Manisa da seyir halindeki otomobil yandı #1

    Manisa da seyir halindeki otomobil yandı #2

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