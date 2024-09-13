Manisa'da silah tutukluk yapınca okul müdürü ölümden döndü Manisa'da bir okul müdürüne öğrenci velisi tarafından silahlı saldırı girişiminde saldırganın silahı şans eseri tutukluluk yaparken, okul müdürü olayı yara almadan atlattı.

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İHA

Geçtiğimiz Çarşamba günü Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda, çocuğunun sınıf tekrarı yapmasına sinirlenen S.T, okul müdürü Mustafa Örnek'i telefonla tehdit etti. Ardından okulun önüne aracını park eden S.T, müdüre hakaret ederek bahçeye çağırdı. Müdür Örnek aşağıya indiğinde, S.T aracından aldığı tabancayı müdüre doğrulttu.

SİLAH TUTUKLUK YAĞINCA ARACINA BİNİP KAÇTI

S.T, hedef alarak tetiğe bastığında silahı tutukluk yaptı. Sadece bir el ateş eden tabancadan çıkan mermi, okul müdürü Mustafa Örnek'e isabet etmedi. Diğer ateşlemelerde de tabanca tutukluk yaparak çalışmadı. S.T, olayın ardından aracına binip kaçarken, emniyet güçleri şüpheliyi yakalamak için kapsamlı bir operasyon başlattı.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, silahlı saldırı girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, şüphelinin okulun önüne aracını park etmesi ve aracıyla birlikte getirdiği silahla okul müdürü Mustafa Örnek'e ateş etmeye çalıştığı anlar görüntülendi.

EĞİTİM BİR-SEN: "OLAYIN TAKİPÇİSİYİZ"

Eğitim Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Halil Kallat, gerçekleşen silahlı saldırı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

11 Eylül 2024 tarihinde, saat 17.05 civarında, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi olan S.T., Okul Müdürü Mustafa Örnek'i hakaret içeren sözlerle bahçenin dışına çağırdı. Müdürümüz dışarı çıkmaya yöneldiğinde, S.T. aracıyla birlikte getirdiği tabancasını alarak müdürü hedef alarak ateş etmeye çalıştı, ancak silah tutukluk yaptı. Şahıs, silahın tutukluk yapması nedeniyle birden fazla kez ateş etmeye çabaladı, fakat sadece bir el ateş edebildi. Saldırının ardından S.T., aracıyla okulun önünden hızla uzaklaştı. Bu saldırı, yalnızca müdürümüze değil, tüm eğitim camiasına yönelik bir tehdittir. Bu tür olayların önüne geçilmesi için yetkili mercileri daha etkili önlemler ve yaptırımlar almaya çağırıyoruz. Müdürümüze geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve konunun yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)