Petrol
107.96
1.24%
Euro
16.36
0.23%
Dolar
14.79
0.60%
Altın
913.93
-0.36%
Borsa
2144
0.50%
Bitcoin
615.374
0.12%
BTXN Coin
39.12
-0.45%
Bitexen
2ºC
İstanbul
Çok bulutlu 2 C

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı

    Manisa’da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.
    • İHA
    • 20.03.2022 - 05:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 2’nci Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

    Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı #1

    3 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayın hemen ardından şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı #2

    BÖLGEDE, 60'A YAKIN MERMİ KOVANI BULUNDU

    Öte yandan polis ekipleri olay yeri incelemesinde 60’a yakın mermi kovanı bulurken, kurşunların hedefi olan çok sayıda araç da maddi hasar gördü.

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı #3

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı #4

    Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı #5


    İlginizi Çekebilir

    İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyede
    Dünya

    İngiltere'de akaryakıt fiyatları rekor seviyede

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın amacı, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine saldırmak
    Dünya

    Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın amacı, ABD ve Batı'nın diplomatik tesislerine saldırmak

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Görüş Bildir