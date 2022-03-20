Manisa’da silahlı çatışma yaşandı: 3 yaralı

Manisa’da gece yarısı iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralanırken, bölgede çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 2’nci Anafartalar Mahallesi Halil Erdoğan Caddesi üzerinde, saat 12.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA

Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. İhbar üzerinde bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





3 KİŞİ YARALANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayın hemen ardından şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.





BÖLGEDE, 60'A YAKIN MERMİ KOVANI BULUNDU

Öte yandan polis ekipleri olay yeri incelemesinde 60’a yakın mermi kovanı bulurken, kurşunların hedefi olan çok sayıda araç da maddi hasar gördü.



