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    Manisa’da silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Gördes ilçesinde mısır tarlasında silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 20:08
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    Manisa’da silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

    Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Benlieli Mahallesi’nde Y.D.’ye ait mısır tarlasında çalışan H.İ.Y., traktörle mısır silajı yaptığı sırada aynı tarlada çalışan S.D.’nin 3 yaşındaki çocuğu E.D. silaj makinesine kapıldı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

    OLAY YERİNDE HAYATININ KAYBETTİ

    Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 3 yaşındaki E.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri incelemesi yapılması sonrası makineyi kullanan H.İ.Y. gözaltına alındı.

    3 yaşındaki E.D.’nin cansız bedeni morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa’da silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #1

    Manisa’da silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti #2

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