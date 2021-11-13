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    Manisa'da sokak düğünü kanlı bitti: 1 ölü

    Düğün esnasında ’Yan baktın’ kavgası nedeniyle ortalık karıştı. İki ailenin birbirine girdiği kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 10:38
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    Manisa'da sokak düğünü kanlı bitti: 1 ölü

    Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Dereli Sokak’taki düğünde 2 aile arasında bakışma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Caner T., kavgayı ayırmaya çalışan Mehmet Ali Aydın’ı (41) sağ kasığından bıçakladı.

    KURTARILAMADI

    Yaralanan Mehmet Ali Aydın, haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

    SALDIRGAN YAKALANDI

    Olay sonrasında kaçan Caner T., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

    Manisa da sokak düğünü kanlı bitti: 1 ölü #1

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