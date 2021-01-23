Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü

Tartıştığı kişi tarafından vurulan Semih S., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi’nde, Semih S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs yanında getirdiği tabancayla Semih S.’ye ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Kurşunların hedefi olan Semih S. kanlar içinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semih S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlının bulunması için çalışma başlattı.