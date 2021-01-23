Euro
9.0228
0.53%
Dolar
7.4103
0.58%
Altın
441.91
-0.28%
Borsa
1.542
-0.59%
Bitcoin
245.715
4.02%
EXEN Coin
19.28
14.42%
9ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 9 C

    Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü

    Tartıştığı kişi tarafından vurulan Semih S., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 23.01.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 23.01.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü

    Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Kuyualan Mahallesi’nde, Semih S. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs sokak ortasında tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs yanında getirdiği tabancayla Semih S.’ye ateş etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Kurşunların hedefi olan Semih S. kanlar içinde yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Semih S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis ekipleri, zanlının bulunması için çalışma başlattı.

    Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü #1

    Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü #2

    Manisa’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir