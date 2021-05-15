Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
416.822
-2.95%
EXEN Coin
35.41
-3.48%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    sohbet ederken yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaştan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 16:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

    Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokakta sohbet eden çatı ustası Mehmet K. ve arkadaşı Hakan G., yanlarına gelen kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

    İki arkadaş, vücudun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    1 ÖLÜ, 1 YARALI

    Durumu ağır olan Mehmet K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Kızılkaya'nın ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Hakan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

    POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

    Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

     


    Manisa da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #1

    Manisa da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir