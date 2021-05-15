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Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

sohbet ederken yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 2 arkadaştan biri yaşamını yitirdi, diğeri ise yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.