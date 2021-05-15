- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da sokakta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
- DHA
- 15.05.2021 - 16:41
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokakta sohbet eden çatı ustası Mehmet K. ve arkadaşı Hakan G., yanlarına gelen kimliği belirsiz kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İki arkadaş, vücudun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri ile yaralanırken, saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Durumu ağır olan Mehmet K., Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kızılkaya'nın ölüm haberini alıp hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Hakan G.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE
Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.