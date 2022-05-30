Mustafa Yüksel'in zeytin bahçesini sulamak için açtığı sondaj kuyusunda siyah bir sıvı bulundu. TPAO yetkilileri, bölgede incelemelere başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Yağbasan Mahallesi'nde, bahçe sulamak için sondaj kuyusu açan Mustafa Yüksel, siyah renkli bir sıvı ile karşılaştı.

Sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvının tutuşması sonucu 28 Mayıs'ta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AFAD ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri, bölgeye gelerek numuneler aldı.

“Fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor”

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“İlk tespitlere göre fay hatlarından kaynaklanan bir sızıntı olduğu değerlendiriliyor. Alınan numune incelenecek. Bölge zaten TPAO tarafından sondaj ve arama sahası olarak ruhsatlandırılmış. Kesin sonuç, analizlerden sonra ortaya çıkacak."

Manisa'da sondaj kuyusundan çıkan 'siyah sıvı', incelemeye alındı VİDEO











“Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı”

AA’nın haberine göre; Mustafa Yüksel ise 208 metre derinliğe indiklerini, su beklerken siyah bir sıvının aktığını, daha önce ham petrol görmedikleri için ne olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

Sıvının petrol gibi kokması üzerine şüphelendiklerini dile getiren Yüksel, şöyle konuştu:

"Sıvıyı, biriktiği ufak gölette yakarak deneme yaptık anında alev aldı. Söndürelim derken yanlarda açtığımız 2 havuza da ateş sıçradı. Ateşi söndürmek mümkün olmadı. İtfaiye geldi, söndürmek için su sıktığı anda ateş daha da harlamaya başladı. Onu da 1,5 saat kendi halinde sönmeye bıraktık."





“Köydeki herkes seviniyor”

Yüksel, TPAO yetkililerinin numune alması için sondajı tekrar çalıştırdıklarını belirterek, "Köydeki herkes seviniyor, inşallah petrol olduğu ortaya çıkar." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sulama sondajlarında görev yapan Jeofizik Mühendisi Adnan Karataş da bölgede daha önce de 200 metrenin altına inen sondajlardan siyah renkli sıvıların çıktığını, ancak bu kuyudan havuz dolduracak kadar çıkmasının heyecana neden olduğunu ifade etti.