Manisa'da su yerine parfüm içen kadın hayatını kaybetti

Akli dengesi yerinde olmayan 85 yaşındaki kadın, su diye oda parfümü içerek zehirlendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Sarıçalı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Z.K. (85), su zannettiği oda parfümünü içti.

Yaşlı kadın, bir süre sonra fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Zehirlendiği belirlenen Z.K., yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Z.K.'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri ise evde incelemeler yaparak oda parfümünü muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.