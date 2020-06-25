Sulama kanalının görevlisi kontrol yaptığı sırada, dubada çürümüş bir cesetle karşılaştı.

Manisa'da Ahmetli'nin kırsal Yaraşlı Mahallesi'ndeki Kurutma mevkisindeki DSİ'ye ait sulama kanalı dubasında, çürümüş bir ceset bulundu.

Adala Sol Sahil Sulama Birliği'nde görevli Cafer Akpınar, sabah saatlerinde kontrol yaptığı sırada suyun içerisinde bir ceset olduğunu fark edince jandarmaya ihbarda bulundu.

ERKEK CESEDİ ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla cesedi sulama kanalı dubasından çıkaran jandarma, cesedin 50-55 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu saptadı.





KAYIP ŞAHIS SANDILAR

Daha önce ilçede 11 ay önce kaybolan Vehbi Kayın'a ait olabileceği düşünülen ceset, Kayın'ın ailesine gösterildi. Ailenin, boynunda cevşen olan cesedin Vehbi Kayın'a ait olmadığını belirtmesi üzerine ceset, otopsisi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Manisa'da sulama kanalı dubasından erkek cesedi çıktı - VİDEO



Cesedin henüz kime ait olduğunu belirleyemeyen jandarma, olay ile ilgili soruşturmasına devam ediyor.