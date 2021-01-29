Manisa'da taciz iddiası ile yargılanan dedeye hapis cezası

13 yaşındaki torununa birçok kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kenan Onarancan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Özlem Onarancan, 2 yıl önce ortaokul öğrencisi kızı L.N.T.'yi bir süredir durgun olması üzerine psikoloğa götürdü.

L.N.T., psikoloğa ve annesine, dedesi Kenan Onarancan'ın kendisine birçok kez cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Kızının psikolojik tedavisinin tamamlanmasını bekleyen Özlem Onarancan, babası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kenan Onarancan, hakkında, torununa zincirleme olarak cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Turgutlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Duruşmalarda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Kenan Onarancan, "Cinsel duygularımı tatmin etmek için torunuma yönelik bir eylemim olmamıştır. Bu iddiaları kabul etmiyorum. Bu olaylar yaşanmadan 6 ay önce kızımın evinin yanında bulunan evimizi satıp başka yere taşındık. Bu nedenle torunumun düzeni bozuldu. Düzeni bozulduğu için de bana bu şekilde iftirada bulunduğunu düşünüyorum." dedi.

16 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Davanın karar duruşması ise dün görüldü. Duruşmaya Onarancan ve avukatı ile müşteki vekilleri katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık Kenan Onarancan'ın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.