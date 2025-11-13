Manisa’da takla atan otomobil alev aldı: Sürücü şans eseri kurtuldu

- Manisa Salihli'de bir otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya savruldu ve yanmaya başladı.
- İtfaiye ekipleri yangını hızla söndürdü.
- Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.
Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Pazarköy Mahallesi Bintepeler Çatlak Köprü Mevkii'nde, A.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki tarlaya savruldu.
ARAÇ BİR ANDA ALEV ALDI
Kaza sonrası otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaparken durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, yangına hızlı şekilde müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.
SÜRÜCÜ SAĞ SALİM KURTULDU
Sürücü A.T. kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, tamamen yanan otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.