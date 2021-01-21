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    Manisa’da taksi polis otosuna çarptı, şüpheli yakalandı

    Tekel bayisini ataşe veren şüphelinin bulunduğu taksi, ihbarla olay yerine giden polislerin bulunduğu ekip otosuyla çarpıştı. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 21.01.2021 - 07:09
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    Manisa’da taksi polis otosuna çarptı, şüpheli yakalandı

    Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, dün saat 00.15 sıralarında Şehitler Mahallesi 716 Sokak üzerinde bulunan tekel bayii için yapılan yangın ihbarına giden polislerin bulunduğu ekip otosu, Murat Caddesi üzerinde seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan taksiyle çarpıştı.

    Kazada 1 polis memuru yaralanırken, takside müşteri olarak bulunan Ç.Y. araçtan inerek hızla olay yerinde uzaklaştı.

    KISA SÜREDE YAKALANDI

    Taksi şoförünün kaza sonrası polise verdiği ilk ifadede, araçta bulunan yolcunun benzin koktuğu ve onun tarafından darbedildiği için kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

    Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, sokak aralarına kaçan şüpheli Ç.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Manisa’da taksi polis otosuna çarptı, şüpheli yakalandı #1

    DAHA ÖNCE DE YAKMAYA ÇALIŞTI

    Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli Ç.Y.'nin, taksiye benzin şişeleri ile bindiği ve Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta inip, bir süre sonra geri gelerek taksiye tekrar bindiği öğrenildi.

    Öte yandan, polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan tekel bayii sahibi, şüpheli Ç.Y.'nin, bir hafta önce de büfesini yakmaya çalıştığını belirtti.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Manisa’da taksi polis otosuna çarptı, şüpheli yakalandı #2

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