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    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi

    Turgutlu'da 26 ton ağırlığındaki talaş yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, şoför Metin Çelik yaralandı.
    • 22.10.2022 - 19:50
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 19:56
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    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi

    Manisa'da trafik kazası...

    Kentin Turgutlu ilçesinden aldığı talaş yükünü Afyon'a götürmek üzere yola çıkan Metin Çelik idaresindeki 03 ACA 121 dorse plakalı tır, Turgutlu-Manisa kavşağını alamayınca devrildi.

    Manisa-Turgutlu istikametinde trafik akışı uzun bir süre tek şeritten sağlanırken vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sürücü hastaneye kaldırıldı

    İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen sürücü Metin Çelik, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; tfrafik akışı uzun süre tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi VİDEO


    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi #1

    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi #2

    Manisa’da talaş yüklü tır devrildi #3


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