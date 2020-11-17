Manisa'da tarihi eser kazısı yapan 7 kişi, suçüstü yakalandı

Şüphelilerin tarihi eser bulmak için 8 metre derinliğinde çukur kazdıkları ortaya çıktı.

Manisa’nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Beşeylül Mahallesi, İnkılap Caddesi'ndeki Y.T.'ye (55) ait müstakil evde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi.

Bunun üzerine belirlenen adrese dün saat 23.30 sıralarında operasyon düzenlendi.

Evin içinde zeminde kaçak kazı yaptıkları belirlenen N.B. (31), S.T. (38), D.B. (33), H.B. (17), M.K. (40), A.K (38) ve B.T. (29) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

8 METRE ÇUKUR KAZDILAR

Şüphelilerin tarihi eser bulmak için 8 metre derinlik, 13 metre uzunluğunda çukur kazdıkları ancak herhangi bir şey bulamadıkları belirlendi.

7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.