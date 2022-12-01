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    Manisa'da tarım işçilerinin kamyoneti otomobille çarpıştı

    Çamlıyayla ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 01.12.2022 - 19:57
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    Manisa'da tarım işçilerinin kamyoneti otomobille çarpıştı

    Manisa'da Tarsus- Çamlıyayla karayolunda meydana geldi. Ahmet K. yönetimindeki 33 ADB 956 plakalı otomobil, ara sokaktan yola çıkan Adem Ö. yönetimindeki 33 N 7413 plakalı, tarım işçilerinin taşındığı kamyonetle çarpıştı.

    9 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre kazada kamyonet sürücüsü Adem Ö. ile işçiler Osman T., Olcay G., Seda G., Hülya E. ve Nejla Ö. ile otomobil sürücüsü Ahmet K. ile Mustafa Y., ve Erdal K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Manisa da tarım işçilerinin kamyoneti otomobille çarpıştı #1

    Manisa da tarım işçilerinin kamyoneti otomobille çarpıştı #2

    Manisa da tarım işçilerinin kamyoneti otomobille çarpıştı #3


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