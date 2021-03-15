Euro
9.004
-0.56%
Dolar
7.5395
-0.36%
Altın
419.55
0.05%
Borsa
1.555
-0.12%
Bitcoin
429.020
-5.51%
EXEN Coin
13.89
0.36%
14ºC
İstanbul
Yağmur 14 C

    Manisa'da tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.
    • İHA
    • 15.03.2021 - 20:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Manisa'da tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü

    Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı.

    Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu.

    TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

    Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Manisa da tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü #1

    Manisa da tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir