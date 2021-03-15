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Manisa'da tartıştığı arkadaşını başından vurarak öldürdü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evde çıkan tartışmada bir kişi arkadaşını tabanca ile başından vurarak öldürdü.
- İHA
- 15.03.2021 - 20:47
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde D.U. (38) ile arkadaşı Murat Ekmekçi (31) evde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi sonrasında D.U., arkadaşı Murat Ekmekçi'yi tabanca ile başından vurdu.
TARTIŞTIĞI ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ
Evden ayrılarak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden D.U., arkadaşını evde tabanca ile vurduğunu anlattı. D.U.'nun gözaltına alınmasının ardından ekiplerin evde yaptıkları incelemede Murat Ekmekçi'nin başından vurularak öldüğü tespit edildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen D.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.