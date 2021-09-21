Manisa'da tartıştığı babasını öldürdü

Tartışma sırasında cinnet getiren Sultan Coşkun, yanında kaldığı babasının boğazını kesti. Olay sonrası ablasının yanına giderek cinayeti itiraf eden kadın, gözaltına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi’nde, baba cinayeti yaşandı.

Psikolojik sorunları olan Sultan Coşkun, beraber yaşadığı babası Recep Akkoyun'la bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

BOĞAZINI KESTİ

Tartışma sırasında eline bıçak alan Sultan Coşkun, babasına saldırdı. Daha sonra ablası Selma Akkoyun’un yanına giderek olayı anlatan 36 yaşındaki kadın, ihbar üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

69 yaşındaki Akkoyun'un cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"'ÖLMEDİYSE AMBULANSI ARA' DEDİ"

Sultan Coşkun'un, 3 ay önce ise annesini kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan abla Selma Akkoyun, "Ben evde yoktum. Kardeşim yanıma geldi ve ‘babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü. Eğer ölmediyse ambulansı ara’ dedi. Ben de hemen eve geldim babama seslendim, baba boğazı kesilmiş hareketsiz olarak koltuğun üzerinde yatıyordu, komşularla jandarmaya haber verdik.” dedi.

"KAVGA EDERLERDİ, BİZ BARIŞTIRIRDIK"

Baba kızın sürekli olarak kavga ettiğini söyleyen Bayramşah Mahalle Muhtarı Erol Kurnaz ise “Şahıslar devamlı kavga ediyordu. Mahalleli vatandaşlar ile biz barıştırıyorduk. Sabah komşuları aradı beni, kızın babasının boğazını kestiğini söylediler ve hemen jandarmaya haber verdik. Geldiğimizde Recep Amca ölmüştü.” diye konuştu.