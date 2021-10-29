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- Manisa'da tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
Manisa'da tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
Elma toplama nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
- AA
- 29.10.2021 - 12:43
- Güncelleme : 29.10.2021 - 12:47
Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44), bahçesindeki ağaçtan elma topladığı iddiasıyla tartıştığı amcasının oğlu Veysel Akdeniz'e (36) pompalı tüfekle ateş etti.
HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İTİRAF ETTİ
Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlının ifadesinde, amca oğluna ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.