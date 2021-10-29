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    Manisa'da tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

    Elma toplama nedeniyle çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.10.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:47
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    Manisa'da tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

    Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kestanederesi Mahallesi'nde N.A. (44), bahçesindeki ağaçtan elma topladığı iddiasıyla tartıştığı amcasının oğlu Veysel Akdeniz'e (36) pompalı tüfekle ateş etti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olay yerine gelen sağlık ekibi, Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    İTİRAF ETTİ

    Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlının ifadesinde, amca oğluna ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

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