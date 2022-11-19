Manisa'da telefon hırsızı kamerada

Kimliği belirsiz kişi, 2 dakika içinde 3 kez geldiği iş yerinin vitrininden piyasa değeri 25 bin TL olan 5 adet cep telefonu çaldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda cep telefonu satışı yapılan bir mağazada 14 Kasım günü saat 16.00 sıralarında inanılmaz bir hırsızlık yaşandı…

Mağaza sahibi Deniz Hoşhan'ın diğer müşterilerle meşgul olmasını fırsat bilen kişi, iş yerine 2 dakika içerisinde 3 kez geldi.

2 dakikada 5 telefon çaldı

Her gelişinde vitrindeki cep telefonlarından alan şüpheli, toplam 5 telefonu çalıp uzaklaştı.

Yoğunluğun azalmasının ardından raftaki telefonların yerlerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Hoşhan, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde hırsızlığı fark etti.

Hoşhan, polisi arayıp, durumu bildirdi.

Manisa'da 2 dakikada 5 cep telefonu çaldı VİDEO

“İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık”

DHA’nın haberine göre polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zararlarının 25 bin lira olduğunu ifade eden Deniz Hoşhan, “Yıllardır burada esnafız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Bunun yapan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. En azından başka arkadaşlarımızın canı yanmaz.” dedi.