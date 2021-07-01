Kimliği belirsiz şahıslar tarafından çöpe bırakılan çaresiz kedi, temizlik personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde görev yapan Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöpe atılmış bir kedi yavrusu fark etti.

Duruma hemen müdahale eden personeller yavru kediyi çöpten aldı.

VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ

Oldukça bitkin halde olan kedi yavrusuna su veren personel, hayvanı belediyeye bağlı veteriner ekiplerine teslim etti. Tedavileri ve bakımları yapılan yavru kedi, Soma Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Manisa'da temizlik işçisi çöpe atılmış yavru kedi buldu ViDEO

"ÇİRKİN MUAMELEYİ YAPMAK YERİNE..."

Çöpe atılan yavru kediyi ölümün kıyısından kurtaran personeli tebrik eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Sokak hayvanlarımız korunmaya muhtaç canlılardır. Onlara bu çirkin muameleyi yapmak yerine sevgi ve şefkat göstererek insanlığa yakışır davranış gerçekleştirmeliyiz. Biz belediye olarak sokak hayvanları konusunda olabildiğince tüm hassasiyetimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyor, hatta gönüllü sokak hayvanları koruyuculuğu yapan kardeşlerimize de destek oluyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz onları bu şekilde çöpe atmak yerine en azından kapılarının önüne su ve mama bırakarak sokak hayvanlarımızın zorlu hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmalarıdır.” dedi.