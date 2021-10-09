Saruhan ilçesinde, belediyede temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Özdemir, ilk iş gününde karnını doyurduğu sokak köpeği dost oldu.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir (43), bir ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başladı.

İlk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyuran Özdemir, aynı zamanda başını okşayıp sevdi.

Özdemir’den gördüğü ilgi sonrası sokak köpeği, o günden sonra Özdemir’in yanından hiç ayrılmadı.

‘ARAP’ ADINI VERDİ

Sürekli Özdemir’i takip eden köpek, mesai bitimine kadar da takip etmeye başladı.

Özdemir, yeni dostuna ‘Arap’ adını verdi.

“ALDIĞIM MAAŞI BİRLİKTE YİYORUZ”

Özdemir, hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek şu sözleri kullandı:

“Saruhanlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum. Köpeği, caminin önünü süpürdüğüm sırada gördüm ve ekmek verdim. O günden beri kardeş gibi olduk. Köpeğin adını 'Arap' koydum. Sokakta birlikte çalışıyoruz, bana arkadaşlık ediyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Bir aydır arkadaş, dost olduk. Benim onu sevdiğim gibi, köpek de beni sevdi. İşimden dolayı bütün sokakta çalışıyorum. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Aldığım maaşı da birlikte yiyoruz. Bazı insanlar hayvanları dövüyor ya da öldürüyor. Hayvanların da canlı olduğunu unutmamalıyız, sahip çıkmalıyız."

Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Saha Sorumlusu Şeref Altın, sokak hayvanlarına bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini kaydetti.

Manisa’da, temizlik işçisi ile sokak köpeğinin samimi dostluğu VİDEO

