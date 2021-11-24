Manisa'da tıra arkadan çarpan tır, ikiye bölündü

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan tır, önünde giden tıra çarparak refüje çıktı. Kazada, kupası ikiye bölünen tırın şoförü Erol Kaya yaralandı.

Saat 02.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında Uşak yönüne giden Erol Kaya yönetimindeki 45 AGF 705 plakalı tır, yağışlı havada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan tır, aynı yöne giden Faruk Çay yönetimindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tır arkadan çarparak refüje çıktı.

Kazada, kupası ikiye bölünüp kopan parçası karşı yöne düşen tırın şoförü Kaya yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Erol Kaya, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaya, buradan da Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle kara yolunun Uşak istikameti ulaşıma kapanırken, İzmir yönünde ise trafik kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılmasının ardından kara yolunda ulaşım yeniden normale döndü.





























