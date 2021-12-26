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    Manisa'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi öldü

    Kula ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki Uğur Atalan ile Erbin Aktaş hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 26.12.2021 - 03:18
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    Manisa'da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi öldü

    İzmir-Ankara D300 Karayolu Kovukdere mevkiinde Uğur Atalan(36) idaresindeki 45 RA 5887 plakalı minibüs, Uşak istikametine doğru seyir halindeki İlhan Çetil(20) idaresindeki 31 V 5644 plakalı tıra arkadan çarptı.

    MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazayı görenler durumu sağlık 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler Uğur Atalan ve Erbin Aktaş'ı sıkıştıkları minibüsten çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atalan ve Erbin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    Manisa da tıra çarpan minibüsteki 2 kişi öldü #1

    Atalan ve Erbin'in cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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    Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma merkezini götürüldü.

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